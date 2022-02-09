İletişim Başkanlığı'ndan 'Sigarayı bırak, 48 saatte değişimi başlat' kampanyası

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında sigara bırakma kampanyası düzenlendi. Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında hazırlanan kampanya ile sigaranın zararlarına yönelik farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Kampanya kapsamında sigaranın insan sağlığına ve sosyal hayata zararları, bu zararlardan kurtulmak için neler yapılabileceği konusunda bilgilerin yer aldığı afişler, sosyal medya içerikleri, videolar hazırlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanyaya yönelik hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda; sigara kullanan kişilerin 48 saat içinde sigara içmek yerine su ya da süt içmek, meyve yemek veya spor yapmak gibi alışkanlıklara yönelerek, sigaranın etkilerinden kurtulmak adına ilk adımı atmaları ve yaşamlarında değişimi başlatmaları gerektiği tavsiye ediliyor. Videoda sigarayı bırakarak daha iyi bir yaşama ulaşılabileceği mesajı veriliyor.

'FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLIYORUZ'

İletişim Başkanı Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele edilen bu dönemde sağlıklı hayat bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, bağımlılığı olanların sigarayı bırakmaları yönünde teşvik etmenin her zamankinden çok daha önem arz ettiğinin altını çizdi. Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır sigara ile mücadelede öncülük ediyor. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız tütün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda etkin çalışmalar yapıyor. 9 Şubat Sigara Bırakma Günü kapsamında İletişim Başkanlığı olarak başlattığımız kampanya ile sigara bağımlılığı olan daha fazla kişiye, özellikle gençlerimize ulaşarak, farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Sigarayı bırakarak değişimi başlatma çağrısında bulunuyoruz" dedi.