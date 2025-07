İletişim Başkanlığı'nda bayrak değişimi! Burhanettin Duran atandı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na atandı. İletişim Başkanlığı’na ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

Burhanettin Duran kimdir?

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1993-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Çeşitli üniversitelerde görev yapan Duran, 2006 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör olmuştur. Halen İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Değişik kitap ve dergilerde Türk düşünce tarihi, Türk dış politikası, İslamcılık, Avrupa, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın, 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı bir de kitabı yayımlanmıştır.

“The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath”, “Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, , “İran Yaptırımları”, “Ortadoğu'da Devlet Dışı Silahlı Aktörler”, “Libya Krizi: Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Politikaları”, “Doğu Akdeniz: Türkiye’nin Hakları” başlıklı kitapları derlemiştir. Duran ayrıca, “Dönüşüm Sürecinde Türkiye”, “Dünya Çatışma Bölgeleri I-II”, “Ortadoğu Yıllığı 2008” ve 2009-2019 yılları arasında yayımlanan “Türk Dış Politikası Yıllığı” başlıklı eserlerin editörleri arasındadır.

TRT 1’de Enine Boyuna adlı programa yorumcu olarak katkıda bulunan Duran, hali hazırda SETA Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atanmıştır.