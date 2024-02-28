Piyanist İklim Tamkan, sosyal medya platformu X üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış hakkında bir açıklama yaptı. “Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.” Dedi. Peki, İklim Tamkan kimdi, kaç yaşında, Fırat Tanış’la ne zaman ayrıldı? Fırat Tanış açıklama yaptı mı?

İKLİM TAMKAN KİMDİR?

1984 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan İklim Tamkan, müzik tutkusuna henüz 11 yaşında adım attı. Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başlayan Tamkan, ardından eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı'nda devam etti. Bu süreçte Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov gibi deneyimli isimlerden aldığı eğitimler, müzikal kariyerine yön verdi.

Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimini ilerleten Tamkan, 2002 yılında Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde solistlik ve piyano pedagojisi alanlarında kabul edilerek yeteneğini daha da geliştirdi.

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2021 yılında sanatseverlerle buluşan "Lo Şivano" adlı şarkı, İklim Tamkan'ın düzenlemesi ve Pervin Chakar'ın seslendirmesiyle hayat buldu. Ertan Tekin'in duduk performansıyla zenginleşen şarkının kapak çizimi ise usta sanatçı Fırat Tanış'a aitti.

Düzenleme, solistlik, pedagoji ve bestecilik gibi farklı alanlarda kendini kanıtlayan İklim Tamkan, müzikseverler için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

FIRAT TANIŞ AÇIKLAMA YAPTI MI?

İddiaların ardından Fırat Tanış henüz açıklama yapmadı.