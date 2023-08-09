İkiz plaka iş adamı Hakan Bilal Kutlualp'in başına bela oldu: Bütün HGS'lerden kaçak geçiyor ve bir yıldır devamlı ben ödüyorum

İş adamı Hakan Bilal Kutlualp'in 34 FB 1907 plaka sınavı. Gürcistan’da 34 FB 1907 plakayı alan Kamal Aliyev isimli kişi Türkiye'ye aracıyla giriş yapınca sorun yaşanmaya başladı. Gürcistan'a ait plaka şeklini de kullanmayıp Türkiye'ye özgü plaka bastırıp aracına takan Kamal Aliyev'in Türkiye'de kullandığı köprü ve otoyol ücretleri Hakan Bilal Kutlualp'in Hızlı Geçiş Sistemi'nden düşüyor ve neticede Gürcü plakalı aracın sahibi herhangi bir ücret ödemiyor.

Bununla birlikte Trafik ihlalleri nedeniyle kesilen cezalar da Gürcü tescilli araca değil Kutlualp’in plakasına kesiliyor ve Kutlualp de bunları ödemek durumunda kalıyor.

KUTLUALP: SAVCILIĞA BAŞVURDUK

Twitter’dan sesini duyuran Kutlualp "Bu arkadaşa ulaşamıyorum. Plakayı Gürcistan'dan almış. Bütün HGS'lerden kaçak geçiyor ve devamlı ben ödüyorum bir yıldır. Sonunda savcılığa başvurduk. Kendisi de buradan görüyorsa bana ulaşsın" yazdı.

Plakanın ülke kısmı olan sol taraftaki mavi kısmında GE yazdığını belirten Kutlualp "HGS yoksa veya okuyamıyorsa plakayı okuyor diye tahmin ediyorum kesin bilgim yok" dedi.

Kutlualp Twitter'da yaptığı açıklamada aracının Audi marka olduğunu ve Türk plakasıyla kullandığını, Mercedes marka aracın Gürcistan plakasıyla olduğunu ve şahsın görülen yerde uyarılıp kolluk kuvvetlerine bildirilmesini rica etti.

KAMAL ALİYEV NİSPET YAPAR GİBİ CEVAP VERDİ

Gürcü plakalı aracın sahibi Kamal Aliyev, geçtiğimiz yıllarda 34 FB 1907 plakalı aracını paylaşıp Hakan Bilal Kutlualp'i Twitter'da eklemişti. Kutlualp ise "Anahtarını alırım üzülürsün" yanıtını vermişti. Dün ise Aliyev, "En son anahtarı alıyordun başkanım. Ceza makbuzlarını almışsın" cevabını verdi.

Kutlualp ise bu cevaba yönelik olarak "Kamal beni ara bu sorunu çöz. Savcılık, Karayolları, Jandarma herkes konuyla meşgul şu an. Avukatım dahil" ifadesini kullandı.

"HER YERE GİTMİŞ, ÖYLE UYANDIM"

Hurriyet'e konuşan Kutlualp "Plakalar aynı, araçlar birbirine benziyor. HGS'de açık var, sahte plaka yaptırsanız HGS etiketiniz yoksa, sistem etiketi okumayıp plakayı baz alıyor. Bu yanlış birşey, güvenlik açığı var" dedi.

Kutlualp, Kamal Aliyev'in kendisine ulaştığını da belirtti.

KAMAL ALİYEV, KUTLUALP'E TWITTER'DAN ULAŞTI

Kutlualp, dün Kamal Aliyev'in kendisine Twitter üzerinden iletişim bilgilerini attığını söyledi. Avukatına yönlendiren Kutlualp "Arkadaş Twitter'dan yazdı, konuşalım dedi. Avukatım aradı ve bu işi yapanın kendisi olmadığını, yapanı tanıdığını ve Pazartesi günü halledeceğini söylemiş. Ben değilim diyor, o mudur değil midir devlet görüyordur. Gümrükte kolluk kuvvetlerine Haber gitmiştir. Mutlaka devlet yetkilileri birşeyler yaparlar" dedi.

"HGS HESABIMDAN PARA ÇEKİLİYOR"

Konuyla ilgili olarak Kutlualp "HGS hesabımdan para çekiliyor, konuya öyle uyandım. Manisa, Kayseri, Marmaris, Didim'e gitmiş. Bir yıldır bununla uğraşıyorum" ifadesini kullandı.

YURT DIŞINA ARABASIYLA ÇIKARKEN SORUN YAŞADI

Türkiye'den yurt dışına otomobiliyle çıkmak isteyen Kutlualp'in başına yine plakasıyla ilgili sorun oluştu. 2018 yılında 34F B1907 plakalı araç Türkiye'den yurt dışına çıkmış ve Türkiye'ye yeniden dönmemiş. 34 FB 1907 plakasına sahip olan Kutlualp de yurt dışına çıkmak isteyince memurlar bu otomobilin zaten yurt dışında olduğunu ve ülkeye girişi olmadan yeniden çıkış yapamayacağını söyledi. Kutlualp ise otomobilinin 2021 model olduğunu, yurt dışına çıkıp geri gelmeyen otomobilin 2018 yılında çıkış yaptığını ve bu durumun mümkün olmadığını belirterek memurlardan düzeltmelerini rica etmiş.

Memurlar da yurt dışına çıkan 34F B1907 plakalı aracın Çekya'ya gittiğini söyleyince, Kutlualp de Fenerbahçeli arkadaşının arabası olduğunu plakasının Türk plaka serisi gibi olmadığını yurt dışı plakası olduğunu ve durumun kendisiyle ilgisi olmadığını ifade edince yanlışlık memurlar tarafından düzeltilmiş.

GÜRCİSTAN’DA PLAKA ŞEKLİ FARKLI

Gürcistan plakalarını incelediğimizde harf-sayı-harf sırayla devam eden seriler mevcut olarak kullanılıyor. Başka bir deyişle Türkiye’deki gibi sayı-harf- sayı olarak plaka kullanımı Gürcistan’da mevcut değil. Muhtemel olarak 34 FB 1907 Gürcü tescilli plaka sahte de olabilir.

Bununla birlikte Gürcistan’da plaka serileri örnek vermek gerekirse AB-123-CD formatında oluyor ve harf ile sayı arasında – işareti konuyor.

Görselden de anlaşılacağı üzere Türkiye’ye Gürcistan üzerinden geldiği anlaşılan 34 FB 1907 plakada bu ibareler de bulunmuyor.

GÜRCÜ PLAKASININ ÖNÜ VE ARKASI FARKLI

Gürcistan tesciline kayıtlı olduğu iddia edilen 34 FB 1907 plakalı aracın ön plakasındaki karakterler ve mavi kısım üzerinde GE yazısı farklıyken arka taraftaki plaka üzerindeki karakterler ve GE yazısı farklı görünüyor.

Ön plakada sayı ve harflerin karakteri farklı, GE yazısı da ince ve daha büyük yazılmış.

Arka plakada sayı ve harfler Türkiye'de basılan sahte plakalarla (APP plaka) aynı ve GE yazısı çok daha küçük.

SAHTE PLAKA BASTIRMAK KOLAYLAŞTI

Sahte plaka basımları merdiven altı işletmeler tarafından yapılıyor. Plaka basım yetkisi sadece Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile federasyona bağlı odalarda bulunuyor. İlan siteleri, sosyal medya mecralarında sahte plaka basımı yapan kişiler ilan verip plaka numaralarını ve istenen şekle göre basıp gönderim sağlıyor. Bazı sahte plaka basımı yapan kişiler resmi mührü de taklit edip plakalara basıp “Mühürlüdür” diye satış gerçekleştirebiliyor. Sahte olarak basılan plakalara APP plaka deniyor ve satış esnasında “Muayeneden geçer” ibaresi de konuyor.

Sahte plakalarda hologramlı TR simgeleri ve alt kısımda bulunan hologram dalgalar bulunmuyor. Plaka karakterleri de orijinal plaka karakterinden çok daha kalın ve büyük basılıyor. APP plakalar çerçeveli ve çerçevesiz olarak da satılıyor.

ARABASINI GELİN ARABASI YAPMIŞTI

Hakan Bilal Kutlualp, geçtiğimiz yıllarda kendisine sosyal medyadan ulaşan Fenerbahçe taraftarına arabasını gelin arabası olarak kullanması için ödünç vermişti. O dönem Maserati marka otomobili bulunan Kutlualp, milyonlarca liralık otomobilini taraftarına şoförüyle göndermişti.