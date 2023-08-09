Bakan Özhaseki: İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisinde gerçekleştirilen 'Medya Buluşması'nda gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada 6 Şubat'ta yaşanan depremler ve olası İstanbul depremi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

6 ŞUBAT BİN YILIN FELAKETİ

6 Şubat'ın bin yılın felaketi olduğunu savunan Özhaseki "Şu anda bizim bütün dünyamızı, halkımızı, birliğimizi, birikimimizi, bütün enerjimizi yoğunlaştırdığımız iki tane konu var. Birincisi, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem ve onun ortaya çıkarmış olduğu hasarlar ve giderilmesi konusu. İkincisi de, İstanbul'umuzun depreme hazırlığı konusu. Hepimizin bildiği gibi 6 Şubat'ta asrın felaketi de dense bana göre bin yılın bir felaketiyle karşı karşıya kaldık. Orada doğrudan 11 ilimizi ama dolaylı olarak da 18 ilimizi etkileyen, 14 milyon vatandaşımızın o tesir alanında kaldığı ve 51 bin canımızı da toprağa verdiğimiz bir ortamla karşılaştık. Özetle söylemek gerekirse, 680 bin konutumuz yıkıldı. 170 bin civarında da iş yeri, depo, ahır gibi yerlerimiz adeta yerle yeksan oldu. Maddi hasar eğer soracak olursanız, değişik rakamlar verilebilir. Birtakım hesaplamalara göre değişebilir ama her halükarda 100 milyar doların üzerinde" dedi.

REZERV KONUT ALANLARI BELİRLEDİK

İstanbul için yaklaşan deprem tehdidi olduğunu hatırlatan Mehmet Özhaseki, "Bütün bilim adamlarının işaret ettiği gibi, bilen insanların söylediği gibi yaklaşan bir deprem tehdidi var. İstanbul demek Türkiye demek, bunun farkındayız. İstanbul'da yapılacak en güzel şey, deprem gelmeden ona hazırlık. Mevlana diyor ki, 'Akıl sonradan ah çekmek için değil de ibret almak içindir.' Allah böyle vermiştir. Sonradan dizlere vurmanın bir manası yok, bizim de bir an önce önümüze bakıp İstanbul'umuzu da depreme hazırlamamız icap ediyor.

Şunu bilelim, yeni olan bir şey değil. Belki depremlerden dolayı çok daha ön plana çıkan bir söz olarak söyleniyor ama eskiden beri İstanbul'umuz dünyadaki deprem riski taşıyan 10 ilden birisi. Hocalarımızın, genellikle işaret ettiği gibi sürenin dolduğu veya çok yaklaştığı o yönde bir araya gelip tedbir almamız gerektiği şeklindeki sözleri önemsiyoruz. İkinci aşamada bizim düşündüğümüz şey, rezerv konut alanları belirledik. Bu belirlediğimiz alanlarda 350 bin konuta kadar yeni sağlam, güvenilir konutlar yapacağız. O da bizim epeyce ihtiyacımızı görecek. Çevrede en riskli olan yapıları o yaptığımız yeni yerlere taşıyarak belki de depreme hazırlığın ikinci adımını atmış olacağız" diye konuştu.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL YASA HAZIRLIĞI

İstanbul'a yönelik özel bir yasa çıkarmayı hesapladıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm içinde ne tür engellerle karşılaştıysak onları bertaraf edecek, işi hızlandıracak tedbirleri alarak bu yasayı da çıkarmak istiyoruz. Bakanlığımız liderliğinde başlayan toplantılara İstanbul'da tüm belediyeleri davet ettik. Bir, ikisi hariç 39 ilçede hepsi geliyor. İstanbul'da bu işe katkıda bulunmak isteyen kim varsa gelsin, orada söylesin ve yo haritasını netleştirelim diyoruz. Sonra da gerekirse İstanbul için özel bir yasa çıkartıp bir an önce başlayalım. Düşünülen depremin altından kalkabilmek çok mümkün gözükmüyor. Bu yüzden bizim hızlı davranmamız gerekiyor. Gerekirse bu konuda hızlı adımlar atarak, meclis çalışma döneminde değilse bile meclisi başka işler için değil, sırf bu iş için davet ederiz" ifadesini kullandı.

Özhaseki, "İstanbul için kentsel dönüşümde vatandaşı teşvik edici, zorlayıcı hükümlülükler mi getirmeyi planlıyorsunuz. Bu yasanın çerçevesi ne olacak" şeklindeki soruya ise, "Eskiden bir binanın değişimi için yüzde 100 muvafakat gerekiyordu, daha sonraki dönemde bu 3'te 2'ye kadar düştü. Fakat bina içerisinde itiraz edenler yerine göre engeller oluşturdu. 3'te 2 sağlasanız bile iş başına geçtiğinizde yasa sizi uzunca bir güzergaha sokuyor. Orada karar alıp bir an önce işe başlayamıyorsunuz" yanıtını verdi.

REZERV ALANINA YAPILACAK KONUTLAR 2 YILDA TESLİM ALINACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, rezerv alanlarıyla bir soruya da şu şekilde cevap verdi:

"Bizim yapacağımız rezerv alanlarda 350 bin konutluk yer tespit ettik. Oralarda da işe başladığımızda en geç 2 sene içerisinde o binaları da teslim alacağız. En riskli yerlerden başlamak üzere tekrar vatandaşları oraya doğru yönlendireceğiz. Kesin bir şey değil söyleyeceğim şey ama Kanal İstanbul Projesi neticesinde çıkacak konutların bir kısmı da İstanbul'da depreme hazırlık için orada kullanabiliriz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Yeter ki İstanbul'u geleceği hazırlayalım, depreme daha güvenli hale getirelim. İstanbul için genellikle kabul gören görüş şu: '6 milyon civarında bağımsız birim var. Bunun 1.5 milyonu riskli ve 600 bini ilk etapta yıkılacak bina gibi görünüyor. Bizim ilk hedefimiz o 600 bin konutun bir an önce güvenli alanlara doğru taşınması. Biz bunu 5 sene içinde tamamlamayı düşünüyoruz."