Fön makinesi yerine kalas, çekirdek paketinin içinden yılan kafası! İşte 2023'ün en ilginç şikayetleri...

2023'ün ilk yarısında nisan ayında şikayetler zirve yaparken, 271 bin 646 şikayet ile şikayetin en çok geldiği gün, salı oldu. 12 bin 877 şikayetle 2 Ocak 2023 tarihi en çok şikayet yazılan tarih olurken şikayetler en çok saat 14.00'te yazıldı. 2022'nin en çok ziyaret edilen ayı nisan olurken ilk 6 ayda Şikayetvar'ı aylık 21,5 milyona yakın kullanıcı ziyaret etti. 231 bin 235 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2023'ün ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu.

Yılın ilk yarısında platforma gelen en ilginç şikayetler şöyle:

"SEVGİ BİRAZ EMEK VE KAHIR ÇEKMEK DEĞİL Mİ?"

"Sevgili internet sağlayıcım, öncelikle aylardır yalvarmalarımın meyvesi olarak internet hızımızı 2 MB'den 4 MB'e çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Evet, ben 40 MB parası ödüyor olabilirim ama aramızda bir 0'ın nasıl bir lafı olabilir? Yıllardır bana ödettiğin haksız faturalar bir yana duygularımızın karşılıklı olması benim için çok değerli. 40 adım ötemdeki fiberi apartmana sokamıyor olman inan bana sana olan hislerimi etkilemiyor. Uzaktan bir ilişki yürütüyoruz sonuçta! Mesafeli ilişkilerde bu tür şeyler olağan. Ferhat'ın dağları delmesini örnek gösterip aramıza nifak tohumları ekmeye çalışsalar da ben yine de seni seviyorum. Evet, upload hızım KB seviyelerinde sürünüyor. Evden çalıştığım günlerde bir sorguyu çalıştırmam saatlerimi alıyor olabilir, Ama varsın olsun sevgi biraz da emek biraz da kahır çekmek değil mi?”

"ÇEKİRDEK PAKETİNİN İÇİNDEN YILAN KAFASI ÇIKTI"

"Bilinen bir zincir mağazadan tuzlu çekirdek aldım. İçinden yılan kafası çıktı ve yedik afiyetle birazını. Yazıklar olsun. Şikayet edeceğim gerekli resim video ve fatura elimde mevcut. Bu nasıl bir sorumsuzluk, insan sağlığı ile oynamadır? Yazıklar olsun."

"FÖN MAKİNESİ YERİNE KALAS GÖNDERMİŞLER"

"1 adet fön makinesi sipariş verdim ve gelen kargoyu ben olmadığım için arkadaş teslim aldı ve gelen kargodan fön makinesi yerine kalas odun çıktı. Kapalı streçle kapalı olan ürün kusurlu çıktı. Bu durumdan dolayı çok şikayetçiyim. İnşallah hallolur."

"HAMAM BÖCEKLERİ VE SAMAN BALYALARI YASAKLANSIN!"

"Hamam böcekleri ölsün ve benim rüyama girmesin lütfen. Çok şikayetçiyim bu durumdan ama elimden bir şey gelmiyor. Kim bu hamam böcekleri ve dev saman balyalarını hazırlayıp rüyama gönderiyorsa Allah onun belasını versin. Hamam böcekleri ve saman balyaları!!!! "Yeter artık!"

"SİMİTSEVERİN HAZİN ŞİKAYETİ"

"Ben simitten şikayetçiyim. Kendisi çok pahalı canım O kadar söyledim… 'Bak sen garibanın göz bebeğisin. Sen zalimin olduğu topraklarda mazluma sahip çıkan bir babayiğitsin bu yaptığın delikanlılığa sığmaz' dedim. Sonunda o da garibana sırt çevirdi, zalimin cebini doldurur oldu."

"KEKE MUSKA MI YAPTINIZ?"

"2 gün önce aldığım kekin içinden kağıt parçaları çıktı. İçerisinde Arapça yazılar mevcut. Keke muska mı yaptınız? Ne yaptınız? Bilinen bir marka olarak karşılaştığım durum üzücü. Konuyla ivedi ilgilenilmesini istiyorum."

"SAYENİZDE HİNDİSTAN'DA YAŞIYORUM"

"Size Hindistan'dan yazıyorum. Çünkü konumum Hindistan'da görünüyor. Sayenizde yurt dışına çıkabildim. YouTube'da Hint kanalları, Hint dizileri… Bir farklılık oldu ama bu beni endişelendiriyor. Sanırım IP'de sorun oluştu. Birçok uygulamaya giremiyorum."

"TAVUKLAR GREVE Mİ ÇIKTI?"

"Sevgili zincir market ailesi... Tavuklarınız greve mi çıktı? Yoksa yumurtadan mı kesildi de geçen hafta 29,5 lira olan yumurta bu hafta 32,5 lira oldu? Yoksa tavuklar 'haftada bir düzenli zam yapmazsanız yumurtlamayız' mı? dedi? Kısaca milleti sömürdüğünüz için teşekkür ederim."

"BABAM BURS PARAMI VERMİYOR"

"Burs kartım bende değil, babamda ve bana vermiyor. Bunun için nereye başvurabilirim? Ayrıca bursum ile bana harcama da yapılmıyor. Parayı kendisi harcıyor. 7'nci sınıftan bu yana burs alıyorum. Şu an 11'inci sınıfım ve burs paramın 1 kuruşunu bile alamıyorum. Nereye şikayet etmem gerekiyor bu durumu?"

EMLAK VE İNŞAAT SEKTÖRÜ EN FAZLA ŞİKAYET ÇÖZEN SEKTÖR OLDU

2023'ün ilk yarısında müşterisini en çok dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan sektör yüzde 53'lük çözüm oranıyla emlak ve inşaat sektörü oldu. Yüzde 51'lik çözüm oranıyla internet platformları 2. sırada yer alırken, geçen dönemde bu kategorinin lideri olan anne-bebek ve çocuk sektörü iki sıra gerileyerek üçüncü sırada kendine yer buldu. Temizlik, gıda, elektrikli ev ve mutfak aletleri kategorileri müşterisini en çok mutlu eden sektörler oldu.

EN ÇOK ZİYARET E-TİCARET SEKTÖRÜNE

En çok merak edilen sektör, 21 milyon 335 bin 49 ziyaretçi sayısıyla e-ticaret sektörü oldu. 15 milyon 873 bin 820 ziyaretçi sayısıyla finans en çok aranan ikinci sektör olurken, üçüncü sırada internet platformları yer aldı (14 milyon 855 bin 603). Kamu kurumları, beyaz eşya sektörü ve sağlık sektörü platformda en çok aranan kategoriler oldu.

Açıklanan verilere göre, EYT aramalarının da etkisiyle, yılın ilk yarısında en çok merak edilen kurum 2 milyon 460 bin 771 ziyaretçi sayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) oldu. 'Numara Kime Ait' adıyla yakın dönemde platform tarafından oluşturulan hizmet, 1 milyon 827 bin 160 ziyaretçi sayısıyla ikinci sırada yer aldı.

AİRFRYER ŞİKAYETLERİ YÜZDE BİN 415 ARTTI

Yıl içinde şikayet artış oranıyla dikkat çeken kategorilerin başında popülaritesi hem Türkiye'de hem de dünyada hızla artan airfryer geldi. Platformdan yapılan açıklamaya göre bu ürünün şikayetleri 2023'ün ilk altı ayında yüzde bin 415 oranında arttı. Öte yandan bilgisayar bileşenleri ve iç donanım markalarıyla ilgili şikayetlerde yüzde 474'lük şikayet artışı yaşandı. Beyaz eşya yetkili servis şikayetlerinde ise yüzde 322'lük bir artış oldu.

EN ÇOK ŞİKAYET E-TİCARETE

231 bin 235 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2023'ün ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu. E-ticareti 212 bin 677 şikayet sayısıyla finans sektörü izledi. İnternet platformları (160 bin 703), iletişim (152 bin 919) ve kargo (138 bin 416) sektörleri ilk altı ayda Türkiye'nin en çok şikayet edilen sektörleri olarak öne çıktı.

'KARGOM GELMEDİ' ŞİKAYETLERİ ZİRVEDE

2023'ün ilk altı ayında en çok şikayet edilen sektör olan e-ticaretle ilgili kullanıcıların çözüm beklediği ilk konu kargoların ulaşmaması gecikmesi, kaybolması ya da başkasına teslim edilmesiyle ilgili oldu. Hatalı, defolu ya da yanlış ürün gönderilmesi ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada görseldeki ürün fotoğraflarının yanıltıcı olması, görseldeki üründen daha kalitesiz ürün gönderilmesi olarak kaydedildi. Sitelerin müşteri hizmetlerinin çözüm odaklı olmaması ve sipariş verdikten sonra ürünün 'stok yok' bahanesiyle iptal edilip, zamlı fiyattan tekrar satışa sunulması öne çıkan diğer şikayet başlıkları olarak yansıdı.

EN ÇOK ÇÖZÜM BEKLEYEN KONU: UYGULANMAYAN SİCİL AFFI

Finans sektörüyle ilgili en çok şikayet, sicil affının uygulanmamasından geldi. Gerekçesiz kredi notlarının düşürülmesi, kredi puanının yanlış hesaplanması, finans kurumlarının ismi kullanarak yapılan aramalarla kişisel bilgilere ulaşılması ve bu güvenlik açığının önlenememesi öne çıkan diğer konular oldu. Para aktarımlarının uzun sürmesi ya da hesaba düşmemesi çözüm bekleyen diğer bir konu olarak yansıdı.

'OTURUM AÇAMAMAK' EN BÜYÜK SORUN

İnternet platformlarında en çok çözüm bekleyen konu web sitelerinde oturum açma ve giriş sorunlarıyla ilgili oldu. Sitelerin belirlenen parolayı kabul etmemesi ya da parola sıfırlamada yaşanan ikinci sırada yer aldı. Bu sektörle ilgili diğer şikayet konuları şöyle sıralandı: Güvenlik sorusuna doğru cevap verilmesine rağmen hata vermesi, üyelik dondurma ve silmedeki sıkıntılar, paralı üyeliklerde ya da üyelik iptallerinde iade sorunları.

EN ÇOK ŞİKAYET İSTANBUL'DAN

Açıklanan verilere göre, nüfus ortalamasına göre 2023'ün ilk altı ayında Hakkari binde 1,01 ile şikayet yoğunluğu en az şehir oldu. Hakkari'yi sırasıyla Muş, Adıyaman ve Ağrı izledi. Bin kişi başına düşen şikayet sayısına göre 63,4 şikayet yoğunluğuyla Türkiye'nin en şikayetçi ili İstanbul oldu. İstanbul'dan sonra Şikayetvar'a en çok şikayet yazan iller şöyle sıralandı: Antalya, Ankara, İzmir ve Bayburt.