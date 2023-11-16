İki ilde mevsimin ilk kar yağışı başladı
Bartın ve Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.
16.11.2023 - 23:44 | | İHA
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve il merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Gezen Yaylası'nda bugün mevsimin ilk kar yağışı başladı. Aylardır özlenen kar yağışına tanıklık eden ormancılar, o anlarda ise fotoğraf çekilerek kar yağışının sevincini yaşadı.
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde yağan mevsimin ilk kar yağışı ise köylüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.