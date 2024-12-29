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İki gündür aralıksız kar yağıyor! Bitlis'te 2 bin 150 rakımda zorlu kış mesaisi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan 2 bin 150 rakımlı Sütey Yaylası'nda hayvan yetiştiricilerinin zorlu kış mesaisi başladı.

29.12.2024 - 15:58 | | İHA
İki gündür aralıksız kar yağıyor! Bitlis'te 2 bin 150 rakımda zorlu kış mesaisi

Adilcevaz, Erciş ve Patnos arasında yer alan ve Türkiye'nin 4 bin 58 rakımı ile en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı eteğinde bulunan Sütey Yaylası'nda 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mart ayında bu yana hayvanlarını merada otlatan hayvan yetiştiricilerinin zorlu kış mesaisi başladı.

İki gündür aralıksız kar yağıyor Bitliste 2 bin 150 rakımda zorlu kış mesaisi

Kar yağması ile birlikte Cihangir köy yolunun ulaşıma kapandığını ve dolayısıyla 4 ay boyunca hayvanlara kar üstünde yem verildiğini belirten Erkan Karayılan isimli hayvan yetiştiricisi, "Kar 2 gündür aralıksız yağıyor. Bu nedenle kışımız başlamış oldu. Hayvanlarımızı artık merada değil, yazın hazırladığımız otlarla besliyoruz. Yaklaşık 4-5 ay boyunca bu zorluğu yaşıyoruz" dedi.

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