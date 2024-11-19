İki farklı kahvaltı: Kilo vermek için erkek ve kadınlar sabah ne yemeli?

Eğer fit kalmaya çalışıyorsanız, kahvaltı tercihleriniz metabolizmanıza göre kişiselleştirilebiliyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre erkekler ve kadınlar, gıdalardan alınan enerjiyi farklı şekilde işliyor ve depoluyor. Bu da kilo kaybını etkileyebiliyor.

Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nden iki biyolog tarafından yapılan araştırma, birkaç saat aç kaldıktan sonra gıdaya verilen metabolik tepkilerdeki cinsiyete dayalı önemli farklılıkları tanımlayan birden fazla organı içeren modellere dayanıyor.

Biyolog Stéphanie Abo, konuyla ilgili olarak şöyle diyor: "İster kilo vermeye, ister kilonuzu korumaya veya sadece enerjinizi korumaya çalışıyor olun, diyetinizin metabolizmanız üzerindeki etkisini anlamak önemli."

Erkeklerin metabolizması için yüksek karbonhidratlar açısından zengin yiyecekler (yulaf ve tahıl gibi) tercih edilmesi gerekirken, kadınların metabolizması içinse yağ açısından zengin (omlet ve avokado gibi) yiyecekler öneriliyor.

Diğer bir deyişle bu tür gıdalar, enerjiyi yüksek tutmak, yağ depolarını azaltmak ve kan şekeri seviyelerini düzenlemek için daha uygun görünüyor. Ancak yine de unutmamak gerek; kahvaltı sadece öğünlerden biri.

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