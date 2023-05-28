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Iğdır'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Iğdır'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

28.05.2023 - 12:44 | | DHA
Iğdır'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ordu Caddesi Asri Mezarlığı karşısında meydana geldi. Süphan Öner yönetimindeki 48 RR 480 plakalı motosiklet ile Eyüp Eman idaresindeki 76 AF 228 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Süphan Öner ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobildeki Latife Eman ve ismi öğrenilemeyen bir bebek olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Eyüp ve Aysel Eman ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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