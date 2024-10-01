Iğdır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karayılan Caddesi üzerinde Nazmi Bilen idaresindeki 46 AAU 497 plakalı hafif ticari araç ile Kemal Özdemir idaresindeki 61 VE 500 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü Nazmi Bilen yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.