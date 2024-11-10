İETT otobüsü bariyere saplandı
Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.
10.11.2024 - 14:32 | | AA
İstanbul'da D-100 karayolu Harem istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, Acıbadem Metro İstasyonu durağına yanaşırken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmana kadar saplandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyeri keserek İETT otobüsünden çıkardı.