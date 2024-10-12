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İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de, 2 İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu biri çocuk iki yolcu yaralandı.

12.10.2024 - 15:57 | | AA
İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Barbaros Bulvarı üzerindeki çalışma nedeniyle trafiğin tek taraflı sağlandığı kesimde ilerleyen İETT otobüsü, yol ayrımının bulunduğu yerde kendi şeridine geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen bir başka İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otobüsteki yolculardan biri çocuk iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.R. (12) ve kadın yolcu Y.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvarda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

 

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