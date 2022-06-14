İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Resmen harekete geçildi, polis ve jandarma...

EGM'den yapılan açıklamada, uygulama ile huzur ve güven ortamının devamını sağlama, çocuk ve gençleri suçtan uzak tutma, aranan kişileri yakalama ve suç unsurlarını ele geçirmenin amaçlandığı bildirildi. Uygulamanın ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "19 bin 365 karma ekip ile 61 bin 45 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda 18 bin 28 okul servis aracı denetlendi. 245 adet 'emniyet kemeri takmamak', 236 adet 'araç muayenesi yaptırmamak', 68 adet 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', 40 adet 'fazla yolcu taşımak' ihlalleri başta olmak üzere toplam bin 501 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 293 okul servis aracı trafikten men edilirken 11 sürücünün belgesi geri alındı. 23 bin 389 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde 32 bin 252 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler denetlendi. 24 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Umuma açık yerlerde bulunan 307 bin 568 şahıs sorgulandı. Uygulamada 29 uyuşturucu suçları, 12 cinsel suçlar, 36 yaralama, 39 hırsızlık, 34 dolandırıcılık, 20 tehdit, 8 hakaret, 402 yoklama kaçağı-bakaya ve 160 diğer suçlardan olmak üzere toplam 740 aranan şahıs yakalandı ve 12 kayıp çocuk bulundu. 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ile 4 adet kesici/delici alet elde edildi. Uygulamada ayrıca; 3 bin 167 gr esrar, 2 gr eroin, 10 gr sentetik uyuşturucu, 2 bin 915 paket kaçak sigara, 71 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 30,6 kilogram kıyılmış tütün ve 403 adet kaçak puro ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.