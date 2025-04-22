İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 milyon dolarlık rüşvet iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında "müşteki- şüpheli" sıfatıyla savcılıkta ifadesi alınan iş insanı Muzaffer Beyaz, Beylikdüzü'nde 15 inşaat projesi yaptığını, bunlardan 3'ünün İmamoğlu döneminden önce başladığını ancak ruhsatlandırma işleminin İmamoğlu döneminde yapıldığını anlattı.

Muzaffer Beyaz, Ekrem İmamoğlu ile Mustafa Keleş, Muammer Beyaz ve Metin Gül'le birlikte yaptıkları proje sebebiyle tanıştıklarını, proje başlamadan önce İmamoğlu'nun hisselerini Süleyman Aslan'a sattığını ve daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunu kaydetti.

West Side isimli projenin iskanını 2019'da aldıklarını, bu işlemi Adem Soytekin'in hallettiğini aktaran Beyaz, "Adem'e kaba inşaat yapımından dolayı yüklü miktarda nakit ödeme yaptık. Bu ödemeler inşaatı yapan firmaların kurmuş olduğu ortaklık üzerinden yapıldı. Kayıtları da dosyaya sunacağım. Kalan ödemede iskan işlerini halletmesi için Adem'e 7 dükkan, 5 daire verdik. Ayrıca bu projede 3 daireyi de Hasan İmamoğlu üzerine yaptık. Mehmet Murat Çalık bina ruhsatı için 3 tane daireyi bu şekilde devretmemizi istedi. Ancak devir işlemlerinde sonradan sorun yaşamamak için hesabımıza göstermelik olarak para gönderdiler. Daha sonra bu para, proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi." dedi.

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Beyaz, "Beylikdüzü'nde inşaat ruhsatını 2015 yılında aldığım ve 2016 yılında inşaatını bitirdiğim toplamda 30 daireden oluşan proje yaptım. Binanın bir sıkıntısı yokken Adem Soytekin yanıma geldi. 'Benim Trabzonspor'da locam var, sende loca al, iskanını versinler.' dedi. Ben de Trabzon'la ya da Trabzonspor'la bir bağım yok, kendim de Galatasaraylıyım, neden buradan loca alayım dedim. Bana o zaman sen Fatih Keleş'in yanına git, o seni yönlendirecek" dedi. Şirket genel müdürüm Engin Dülger'i, Fatih Keleş'in yanına gönderdim. Trabzonspor'un stadında bir locayı 2 seneliğine almak zorunda kaldım. Parayı akrabam Bülent Yazgan adına gönderdim ve locayı da kendisi adına aldım. Ancak bu locayı hiçbir zaman ben kullanmadım. Tamamen Fatih Keleş'in kullanımı altındaydı." ifadelerini kullandı.

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"MEHMET MURAT ÇALIK'IN ZORLAMASIYLA 1 MİLYON 800 BİN LİRA HARÇ YATIRMAK ZORUNDA KALDIK"

Beylikdüzü'nde Vira isimli projenin yapımında ihaleyi Gül İnşaat'ın aldığını, kendilerinin sonradan yüzde 25'ine ortak olduklarını söyleyen Beyaz, şu ifadeleri verdi:

"İnşaat ruhsat alma sürecinde belediye bize birçok sorun çıkardı. Satışlara başlayamadık. Satışlar yapmaya başladıktan sonra ise belediye hak edişlerimizi ödemedi. Belediyenin hesaplarına hacizler gelmeye başladı. Bu durum da tapuya yansıdı. Biz de bu durumu çözmek için belediyenin payını satın almak istedik. Belediye bilirkişi raporu aldı ve çıkan tutar üzerinden belediyenin haklarını satın aldık. Sonrasında belediye, kendisine yatırılan ancak bizim payımıza düşen 4 milyon 500 bin lirayı bize ödemedi. Mehmet Murat Çalık ile o dönem görüştük. Belediyeye hibe etmemizi söyledi. Metin Gül de yanımdaydı. Teklifini kabul etmeyince projenin önünden geçen yaklaşık 2 kilometrelik yolu ve 1 tane cami yapmamızı istediler. İskanımızı vermeyeceklerini bildiğimizden göstermelik olarak çalışmalara başladık. İskanı aldıktan sonra ne yolu ne de camiyi yaptık. Bunun üzerine yolun güzergahını değiştirip bizim dükkanlarımızın girişlerini kapatacak şekilde geçirdiler. Bu nedenle dükkanlarımızı bu zamana kadar satamadık. Bahsettiğim Vira isimli proje belediye projesi olduğundan harçtan muaftır. Ancak Mehmet Murat Çalık'ın zorlamasıyla 1 milyon 800 bin lira harç yatırmak zorunda kaldık."

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Beyaz, 2017 yılında Beylikdüzü'ndeki bir projede arsa sahibiyle yaptığı sözleşmenin ardından yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Adem Soytekin yanıma geldi. 'Başkan (Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu) burayı istiyor.' dedi. Ben de ne demek istediğini anlamadığımı söyledim. Bana 'Meydan Yakuplu' isimli proje yapılacağını, benim sözleşme imzaladığım yerin yanındaki yeri proje kapsamında kendisinin yapacağını, bu nedenle bu yeri başkanın istediğini söyledi. Ben de 'Madem öyle, bana 2 daire verin, ben de projeyi size devredeyim.' dedim. Bana bu konuyu Fatih Keleş'le görüşeceğini söyledi. Sonrasında bana Fatih Keleş'in teklifimi kabul etmediğini belirtti. Tekliflerini kabul etmemem halinde projeyi bana yaptırmayacaklarını biliyordum. Bu nedenle genel müdürüm Engin Dülger, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz'la bir araya geldi ve sözleşme imzaladılar. Sözleşmeye göre Adem Soytekin benim yerime inşaatı yapacak ve bana da bir daire verecek dedi ancak sözünü tutmadı. Sözleşme kapsamında vermeleri gereken daireyi vermediler. Projeyi istedikleri şekilde tamamladılar. Buna ilişkin sözleşmeyi de dosyaya sunacağım."

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BAKIRKÖY'DEKİ RÜŞVET İDDİASI

Muzaffer Beyaz, Bakırköy Kartaltepe'de 40 dönümlük arsayı 2023'te kat karşılığı aldığını, buradaki projeyi devraldıktan sonra, o dönem imardan sorumlu daire başkanı Gürkan Akgün'ün 2024 yerel seçimlerinden 3-4 ay önce kendisini görüşmeye çağırdığını ifade etti.

Belediyedeki makamında görüştüğü Akgün'ün kendisinden inşaata karşılık kreş yapmasını istediğini, bunun üzerine Florya'da Ekşinar Sokak'ta Murat Kölük Okulu'nun yanında kreş yapmaya başladığını anlatan Beyaz, "Yapımı halen devam etmektedir. Kreş için yaptığım bağış sözleşmesi evraklarını da dosyaya sunacağım. Her ne kadar bağış olarak geçse de kendi rızam ile kreşi yapmadım. Kreş yapmaya zorlandım. Taleplerini kabul etmemem halinde inşaat ve iskan konusunda mağdur edileceğimi biliyordum." diye konuştu.

Söz konusu projenin yanında 7 dönümlük arsası olduğunu, burada da işlemleri başlattıktan sonra belediye seçimleri olduğunu ve Ayşegül Ovalıoğlu'nun başkan, Ali Rıza Akyüz'ün yardımcısı olduğunu ifade eden Beyaz, "Devamında kadastrodaki dosyamızın Ali Rıza Akyüz tarafından geri çekildiğini, işlemlerimizin durdurulduğunu öğrendim. Ben de bu konuyla ilgili olarak öncesinden tanıdığım Ertan Yıldız'a ulaşmaya çalıştım. Kendisi sorunumla başta ilgilenmedi. Bir süre sonra çocuğumun İTÜ Eğitim Vakfı Lisesi mezuniyetine katıldım. Ekrem İmamoğlu'nun küçük oğlu da bu lisede okuyordu ve mezun olacaktı. Törende kendisiyle karşılaştım. Sorunlarım olduğunu ve kendisine anlatmak istediğimi belirttim, randevu istedim. Bu görüşmeden bir süre sonra Ertan Yıldız bana ulaştı. Bakırköy Belediyesine görüşmeye çağırdı. Gittiğimde bana belediyenin paraya ihtiyacı olduğunu, yardım etmem gerektiğini ve bu kapsamda da 3 milyon dolar vermemi istedi. Ben de bunu kabul etmedim. Bana 'İnşaatta çok para kazanacaksın, istersen Ali Rıza beyle görüşürüm.' dedi. Ben teklifini kabul etmediğimi yenileyince oradan ayrıldım." şeklinde ifade verdi.

Yıldız'ın daha sonra kendisini yeniden çağırdığını dile getiren Beyaz, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre sonra tekrar görüşmeye çağırdı. WhatsApp'tan mesaj attı. Gittiğimde '3 milyon doları vermezsen projenin 10 katını 6 kata düşürüp, 3'te 1'ini ise yeşil alan yaparız, zaten Capacity'de de sorunlarınız var, orayı da kapatırız' dedi. Kendisine tepki gösterdim, tartıştık. Bana '3 milyon doları vermeyeceksen zamanımı alma, zaten bu konuyla artık Süleyman Atik ilgilenecek.' dedi. Ben bu olayı mimarımıza anlattım. O da Süleyman Atik'i tanıyormuş. Kendisiyle iletişime geçtikten sonra bizi Maslak 42 isimli rezidansa çağırdı. (Bu olay Eylül 2024 ve devamında yaşandı). Muammer Beyaz ile birlikte gittik. Bize 3 milyon dolar vermemiz halinde inşaat izni vereceklerini yineledi. Kabul etmeyip ofisinden ayrıldık. İkinci kez görüşmeye çağırdığında 'Sizin 10 kat 6 kata düştü, 3'te 1'ini de yeşil alan yaptılar, 1,5 milyon dolar verirseniz bu işi çözerim, işiniz artık büyükşehir belediyede çözülecek.' dedi. Teklifini kabul etmeyince, 'Gidin arsa sahibinden alın o zaman, zaten Capacity'i de mühürleyecekler.' dedi. Biz teklifini kabul etmeyince yanından ayrıldık ve daha sonra görüşmedik."

"İMAMOĞLU'NUN TALİMATI OLMADAN BU KİŞİLER BU TALEPLERDE BULUNAMAZ"

Muzaffer Beyaz, "Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminden itibaren kasalığını yapar. Adem Soytekin de inşaat işlerinde kullandığı kişidir. İnşaatlardan rüşvet olarak alınan daire ve dükkanları Adem'in üzerine yaparlardı. Tuncay Yılmaz da Ekrem'in şirket müdürüdür. Aynı zamanda bu işlerini takip eder. Ben sorulan konularla ilgili tüm bildiklerimi anlattım. Yaşadığım mağduriyetlerin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yaşanmaması mümkün değildir. Onun talimatı olmadan bu kişiler bu taleplerde bulunamaz. Bu nedenle yukarıda isimlerini verdiğim kişilerin hepsinden şikayetçiyim." dedi.