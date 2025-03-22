İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltı sayısı 91'e yükseldi! Elif Güven, havalimanında gözaltına alındı
22.03.2025 - 16:35Güncellenme Tarihi:
İBB'ye yönelik 2 farklı soruşturma kapsamında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2 farklı soruşturma kapsamında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 91 oldu.