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İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltı sayısı 91'e yükseldi! Elif Güven, havalimanında gözaltına alındı

22.03.2025 - 16:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltı sayısı 91'e yükseldi! Elif Güven, havalimanında gözaltına alındı

İBB'ye yönelik 2 farklı soruşturma kapsamında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2 farklı soruşturma kapsamında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 91 oldu.

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