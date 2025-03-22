İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonunda iki ismin konuşma kayıtları soruşturma dosyasında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan 2 ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 isim gözaltına alınmıştı. Soruşturmada adı geçen ve firari olan Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teknik takibe takılan Bağdatlı'nın durumu fark ettiğinde telefonunu eşinin çantasına koyarak İstanbul'u gezdirdiği ifade edildi.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, firari isim Emrah Bağdatlı'yla ilgili soruşturma dosyasına giren ses kayıtlarını paylaştı;

Emrah'ın adına bir şirketi bile yok. Hüseyin Köksal soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim olarak biliniyor. O da soruşturmada yer alan bir isim. Servet Yıldırım ise Hüseyin Köksal'ın şoförü. Bir takım tanık ifadeleri, gizli tanık ifadeleriyle bir soruşturma başlatıyor. Mali şube 20 isim belirliyor ve takibe alıyor. Bu yazışmalar teknik takip sırasında telefon konuşmalarından elde edilmiş. Mali şube ekipleri bu konuşmayla ilgili "Neyi kast ediyorsunuz" diye ilgili isimlere sormuş. Emrah Bağdatlı bu soruşturmada kritik öneme sahip. KİPTAŞ ve Kültür A.Ş.'den çok sayıda ihale alan ve firari isimdi. Ve operasyondan hemen önce yurt dışına kaçmıştı. Havalimanından kaçarken fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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İş insanının şoförü bile ortadaki olaylara o kadar sinirleniyor ki onlar da şaşırıyor. Servet Yıldırım, 'Acemi hırsızlar diyor', Güven Yıldırım ise 'Usta acemi macemi ama fena götürüyorlar ya fena, korkunç rakamlar.' Yani abi ve kardeş Yıldırım'ın bu durum zoruna gitmiş. Konuşmadan alınan bir mülk ya da bir şirket var. Onu anlıyoruz. Şurası çok ilginç, "Ya devlet de abi demiyor ki ya nasıl aldın bunu. Hacı devlet her şeyden haberi vardır. Gün geldi mi hepsini ortaya koyar." Bu operasyonu özetleyen bir ses kaydı olmuş açıkçası.

Mali şube bu konuyu araştırıp sormuş. 100-150 milyon lira dediği olay Acar Kent'teki süper lüks bir villaymış. MASAK'ın mal varlığı çalışmasında tespit edilmiş. Medya A.Ş'nin başındaki Murat Ongun'la Acer Kent'te komşularmış aynı zamanda. İddiaya göre usulsüz ihaleleri organize eden kişi Emrah Bağdatlı'ymış.

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TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA KOYMUŞ

Hukukçu Zeki Arıtürk ise Bağdatlı'nın kaçışıyla ilgili, "Teknik takip yapıldığını fark edince kendi telefonunu hanımının çantasına koyup İstanbul'u gezdirtiyor. Böylece takibi atlatmaya yönelik hareketler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hakkında gözaltı kararı olanlardan biri de Murat Ongun'a yakın isimlerden Emrah Bağdatlı. Polisler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi olan Emrah Bağdatlı'yı gözaltına almak için evine gittiğinde kendisine ulaşamadı. Bağdatlı'nın firari olduğu ortaya çıktı.

4 Mart'ta İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanların bilgisayarlarına el konulmuştu. Emrah Bağdatlı'nın bu operasyondan sadece bir gün sonra, İpsala'dan yurt dışına kaçtığı ve buradan da Amerika'ya gittiği belirlendi.

ONLARCA İHALE BAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bağdatlı'nın, takip edilmemek için telefonunu evde bıraktığı ve bu kaçışın Ongun tarafından da onaylandığı öğrenildi. İddiaya göre, Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale bağlamış.