İBB'den 29 Mayıs'ta toplu ulaşım ile ilgili kritik karar

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak. 29 Mayıs'ta Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de "Yüksek Sadakat" konseri düzenlenecek.

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK

Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için Radar Türkiye uygulamasının "İşlemler" sekmesinde yer alan karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak.

GEZİ DÜZENLENECEK

Hafta sonu da "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak.