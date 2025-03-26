İBB'de seçim günü! CHP’nin İBB başkanvekili adayı Nuri Aslan olacak

Edinilen bilgiye göre CHP lideri Özel, dünkü Silivri ziyaretinde İmamoğlu ile bu konuyu değerlendirdi. Kulislere, başkanvekilliği için Avukat Ülkü İnanlı ve İBB Meclis Başkanvekili Nuri Aslan’ın ismi üzerinde durulduğu bilgisi yansımıştı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre İBB CHP Meclis Grubu dün toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantıda İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Nuri Aslan’ın ismi üzerinde karar kılındı.

İBB Meclisinde bugün yapılacak oylamada CHP’nin İBB Başkanvekili adayı Nuri Aslan olacak. Belediye Meclisindeki sandalye dağılımına göre Nuri Aslan’ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDA 3 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, tutuklu şüpheli Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve tutuklu şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

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KAYYUM NÖBETİ

Öte yandan CHP, Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile Ekim 2023’teki İstanbul İl Kongresi’ne yönelik “şaibe” iddiaları çerçevesinde Ankara ve İstanbul’da yürütülen soruşturmalar nedeniyle “parti yönetimine kayyum atanması” endişesini taşıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in dün il kongresiyle ilgili şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması ve büyük kurultay ayağına ilişkin soruşturmada Hakkari delegelerinin “kendilerine para teklifi” yapıldığına ilişkin ifadelerin ortaya çıkması Genel Merkez’i teyakkuzda tutuyor. Parti yönetimi tarafından alınan Olağanüstü Kurultay kararı ile kayyum olasılığının hukuken ortadan kalktığı savunulsa da Genel Merkez’de parti yöneticileri nöbet tutuyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu sürecin “olağanüstü” olduğunu ve “yargıdan çıkacak her türlü karara karşı hazırlıklı olmak gerektiğini” vurgulayan kurmaylar, “Bize göre mümkün değil ama velev ki kayyum ataması yapıldı örgütler, vatandaşlar ile birlikte Genel Merkez’e etten duvar oluruz” ifadesini kullanıyor. Bu arada 38. Olağan Kongresi iptal edilmese dahi İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik muhtemel bir kararın, Olağanüstü Kurultay’ı yapılamaz hale getirebileceği değerlendiriliyor.

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TARİH DEĞİŞMEZ

Partili kurmaylar, “Kurultay kararı alınmışken, kayyum atanamaz, atansa bile kayyumun ‘ben bu kurultay kararını istemiyorum, başka bir kurultay kararı alacağım ve tarihi değiştireceğim’ demesinin anlamı olmaz. O yüzden 6 Nisan’da kurultay yapılır. Artık çağrı yapılmış, bir hukuk inşa edilmiş. Normal olan 6 Nisan’da olağanüstü kurultayın yapılmasıdır” görüşünü dile getirdi.

‘KARAR GERİ ALINAMAZ’

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu Milliyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Alınmış bir kurultay kararı yenilik doğurucu bir işlemdir. Yapılacak tek şey bu işlemin yerine getirilmesi ve kurultayın toplanmasıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarında dahi bu konuda kurultayla ilgili çağrı işlemlerinin yenilik doğurucu, yani geri alınamaz işlem olduğu açıkça vurgulanmıştır. Kayyum atanma diye bir şeyin hukuksal dayanağı yok. Hukuken kayyum atanma işleminin koşulları ortadan kalkmıştır.”

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İSTANBUL KÂBUSU

Genel merkez yönetimi ve kimi hukukçuların kayyum olasılığının ortadan kalktığı iddiasına karşın, CHP kulislerinde özellikle İstanbul İl Kongresi’nin iptal olasılığı üzerinde duruluyor. Bayram sonrası bu yönde bir karar alınabileceği konuşulan kulislerde, kongrenin iptali durumunda, İstanbul delegelerinin Olağanüstü Kurultay’da oy kullanamayacakları belirtilerek, “Bu durumda kurultay iptal edilmek durumunda kalınabilir. Bu süreçte kayyum atanması halinde olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay sürecinin başlatılması, bu sürecin de eski yönetimce yürütülmesi gibi bir durum söz konusu olabilir” değerlendirmeleri yapılıyor.

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SAVAŞ’IN BAŞVURUSU

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yaptığı olağanüstü kurultayın iptali başvurusunun ise, CHP üyesi ve delege olmaması, “herhangi bir organ için adaylık iddiasında bulunamayacak olması” nedeniyle kabul edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

İMAMOĞLU GENEL BAŞKANLIĞA ADAY DEĞİL

Kulislerde Ekrem İmamoğlu’nun olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağı da tartışılıyor. İmamoğlu’nun yakın çevresi ise bu konuda çok net şekilde “Ekrem Bey’in böyle bir talebi yok” mesajını verdi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı da bir başka tartışma konusu. Parti kulislerinde “Kurultayın akıbetini bekleyecek. İmamoğlu’nun aday olup olmadığına bakacak. Bu gelişmelere göre karar verecek” iddiası dile getiriliyor.