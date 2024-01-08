Ä°BB AdayÄ± Kurum: Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lanlarÄ± geri alacaÄŸÄ±z
AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum ÃœskÃ¼dar'da esnaflarÄ± ziyaret etti. Ä°BB tarafÄ±ndan iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen bir vatandaÅŸla konuÅŸan Kurum, "Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan arkadaÅŸlarÄ± geri alacaÄŸÄ±z. HiÃ§bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten atmayacaÄŸÄ±z" dedi.Â
08.01.2024 - 17:45 | | Melih Ã‡ALIÅžKAN/Ä°STANBUL, (DHA)-
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± olarak ismi aÃ§Ä±klanan Murat Kurum, ÃœskÃ¼dar'da Tarihi BalÄ±kÃ§Ä±lar Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nÄ± ziyaret etti. VatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi Kurum'un yanÄ±na yaklaÅŸan bir vatandaÅŸ, Ä°BB tarafÄ±ndan iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmesi Ã¼zerine Kurum, "Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan arkadaÅŸlarÄ± geri alacaÄŸÄ±z, ve onlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi haksÄ±z yere hiÃ§ bi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± da iÅŸten atmayacaÄŸÄ±z. HiÃ§bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten atmayacaÄŸÄ±z" dedi.