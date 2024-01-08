CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± olarak ismi aÃ§Ä±klanan Murat Kurum, ÃœskÃ¼dar'da Tarihi BalÄ±kÃ§Ä±lar Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nÄ± ziyaret etti. VatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi Kurum'un yanÄ±na yaklaÅŸan bir vatandaÅŸ, Ä°BB tarafÄ±ndan iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmesi Ã¼zerine Kurum, "Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan arkadaÅŸlarÄ± geri alacaÄŸÄ±z, ve onlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi haksÄ±z yere hiÃ§ bi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± da iÅŸten atmayacaÄŸÄ±z. HiÃ§bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten atmayacaÄŸÄ±z" dedi.