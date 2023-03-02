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Husumetlisine ateş edip 9 yaşındaki oğlunu öldürdü 'Alkollüydüm' dedi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yaşındaki Enes Tayyip Oflaz’ın tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mete Tüysüzoğlu, ifadesinde olayı alkollüyken gerçekleştirdiği ve pişman olduğunu söyledi.

02.03.2023 - 14:55 | | DHA
Husumetlisine ateş edip 9 yaşındaki oğlunu öldürdü 'Alkollüydüm' dedi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Arım Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mete Tüysüzoğlu, aralarında husumet bulunan Emin Oflaz'ı park halindeki otomobilin içinde gördü. Otomobile doğru tabancayla ateş etti. Kurşun bu sırada araç içinde bulunan Oflaz'ın oğlu Enes'in başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan çocuk, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Olayın ardından kaçan şüpheli, daha sonra ilçe jandarmaya giderek teslim oldu. Mete Tüysüzoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enes Tayyip Oflaz, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Mete Tüysüzoğlu'nun ifadesinde, "Olay günü alkollüydüm. Sağa sola rastgele ateş ettim. Gerçekleştirdiğim olayda hiçbir kasıt yoktu, pişmanım" dediği öğrenildi.

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