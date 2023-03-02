Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Kurum deprem bölgesinde! 2 ay içinde temeller atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün sayın bakanımızın da açıkladığı gibi hem Adıyamanlı kardeşlerimizin acısına ortak olmak, hasar tespit çalışmalarını takip etmek ve Adıyaman'ımızı eskisinde olduğu gibi yeniden inşa edebilmek adına buradayız. Depremin ardından 25 gün geçirdik.

"ADIYAMAN'DA YENİ YERLEŞİM YERLERİNİ BELİRLEDİK"

Biz ilk günden itibaren yaşadığımız acıları bir nebze de olsa indirebilmek amacıyla çalışıyoruz. Tüm çalışmaları kurmuş olduğumuz koordinasyonlarla yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün valilerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik ve süreci değerlendirdik. Adıyamanlı kardeşlerimizin beklentilerinin ne olduğunu istişare ettik ve yeni yerleşim yerlerini belirledik.

Arama kurtarma çalışmalarına müteakip tüm şehirlerimizde, TOKİ'mizle, özel sektör temsilcilerimizle birlikte şehirlerimizin geçici barınma alanlarının kurulması için süreci yönetiyoruz. 3 bin bağımsız bölümün kurulum çalışmaları devam ediyor. 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza gerçekleştirmeye başlayacağız.

BAKAN KURUM AĞIR HASARLI BİNA SAYISINI AÇIKLADI

Adıyaman'da %95 seviyelerine geldiğini arkadaşlar ifade ettiler. Tüm illerimizde 604 bin 856 bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık.

Burada devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte milletinin yanındadır. 319 bin konutun tüm mikro bölge, jeofizik mühendislerimizle yapılan çalışmalar sürecinde tamamlananların sürecini başlatıyoruz.

"2 AY İÇİNDE 244 BİN KONUT YAPILACAK"

13 bin 987 köy inşa evi yapacağız. Arazisi uygunsa arazisine, uygun değilse mera arazilerine yapılacak. İnşallah 2 ay içinde 11 ilde 244 bin konutun temellerini atacağız.

Adıyaman yeniden ayağa kaldırılacak. Yıkılan tüm camilerimizi, tarihi eserlerimizi de ivedilikle yenileme sürecini yürüteceğiz. Biz tüm ekibimizle ilk andan itibaren sahadayız. Ruhumuzla, aklımızla her şeyimizle buradayız. Adıyaman'da evladını kaybetmiş annemizin artık evladı biziz. Hep birlikte birbirimize sahip çıkacağız. Nasıl bugüne kadar eliyle 1 milyon 800 bin konutu yapıp vatandaşlarına teslim ettiyse aynı anlayışla 81 ilde çalışmalarına devam edecek.

Biz hiçbir afette hiçbir afetzedemizi açta açıkta bırakmadık. Hep birlikteydik. Bu depremde de aynı çalışmalarımızı yapağımızı ifade ediyoruz.

" 11 İLİMİZDE YOĞUN MÜCADELE VAR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Sıkıntılı ve acılı geçen günlerin üstesinden geldikten sonra inşallah Adıyaman’da da hareketliliği artırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada hem geçici dükkanla, hem geçici prefabriklerin imalatlarına başladık.

Hasarsız olan binalar da hem yaşamın devam ettirilmesi hem de ticaretin artırılmasında gelişmeler var. İnşallah el birliği ile bu işin üstesinden geleceğiz. 11 ilimizde yoğun bir mücadele var.

Çok hızlı aksiyon alıyoruz, bundan sonra da çalışmalarımız bu şekilde devam edecek.

Adıyaman’da önemli bir toplantı yaptık. Sivil toplum örgütleri, odalar, Adıyaman’da söz sahibi olan herkes dinlenerek şehrin yeniden inşası konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Afetin üstünden 25 gün geçtikten sonra kalıcı konutlara başlayan bir iktidar olarak çok hızlı aksiyon alıyoruz. Bugünkü toplantı bunun önemli bir aşamasıydı.

Sadece Adıyaman değil 11 ilimizde geniş bir coğrafyada hayatın geri döndürülmesi olağan akışına kavuşturulması için yoğun çaba sarf ediyorlar.