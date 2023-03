HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimler ve ittifakla ilgili partisinin kararını açıklamak için Fatih'te basın toplantısı düzenledi. Yapıcıoğlu, 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinin ardından depremin meydana gelmesiyle ittifak görüşmelerinin kesintiye uğradığını söyledi. Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı'nın erken seçim kararı almasının ardından ittifak görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

'HEDEFİMİZ SAYIN CUMHURBAŞKANI'NI ERDOĞAN'IN 14 MAYIS'TAKİ SEÇİMLERDE YİNE İPİ ÖNDE GÖĞÜSLEMESİ'

Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirterek, "Geçen sene seçim kanunlarında değişiklik yapıldı ve bu önümüzdeki seçimlerde bu yeni kanun uygulanacak. Yeni kanunların uygulanacağı seçimlerde de ittifak içerisinde yer alan partiler birbirlerinin artık oylarından istifade edemeyecekler. Her partinin oyu ayrı ayrı sayılır. Biz o görüşmeler devam ederken birkaç kez basının karşısına çıktık. Israrla şunu söyledik, seçimlere birlikte girme, parlamento seçimleriyle de birlikte hareket etme iradesi esasen vardır. Prensipte bu konuda bir anlaşmamız vardır. Ama bunun nasıl olacağı üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu çalışmaları yaparken de biz HÜDA PAR olarak basit hesaplara girmedik. Yani bu seçimlerde ittifaka dahil olma durumunda birinci önceliğimiz HÜDA PAR'ın kaç vekille mecliste temsil edileceğinden ziyade ittifakın totalde toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı konusunda biz kafa yorduk. Ve o tür simülasyonlar geliştirdik. Yani maksimum fayda nasıl elde edilir? En iyi sonucu nasıl alabiliriz? Elbette ittifak içerisindeki partilerin de istifade edeceği ama toplamda ittifakın meclis çoğunluğunu nasıl sağlayacağı üzerinde durduk. Bu seçimlerde bizler için birinci öncelikli hedefimiz sayın Cumhurbaşkanı'nı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz de şu oldu eğer sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse. Ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse, bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı biz istedik ki meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Bu sesin meclisten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibariyle vardığımız karar şudur; 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.

'AK PARTİ LİSELERİNDEN GÖSTERİLMEK SURETİYLE PARLAMENTO SEÇİMLERİNİ BİRLİKTE KATILACAĞIZ'

Yapıcıoğlu, "Zira kendi logomuzla katılmamız durumunda biraz önce bahsettiğim gerekçelerle ve öncelikleri gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle böyle bir karar alma, bir anlamda zorunluluktu. Biz de bu karara vardık. Almış olduğumuz kararın milletimiz için, memleketimiz için ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar ediyorum daha önce zaten cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik. Parlamento seçimlerinde de bazı arkadaşlarımız AK Parti liselerinden gösterilmek suretiyle parlamento seçimlerini birlikte katılacağız" ifadelerini kullandı.

'14 MAYIS'TA BİR SEÇİME GİDECEĞİZ SAVAŞA DEĞİL'

HDP'nin aday çıkarmama kararını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Yapıcıoğlu, "Arkadaşlar bize göre ittifaklar siyasetin doğasında olan bir şeydir. Özellikle de bu sistemde yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir kişinin yürütme erkili alabilmesi için mutlaka geçen oyların yarısına alması lazım. Yani bir kişi cumhurbaşkanlığı adayını cumhurbaşkanı olarak seçtirmek istiyorsa mutlaka geçerli oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Öte taraftan yüzde 7'lik bir seçim barajı var. Bu iki husus partileri ittifak yapmaya zorluyor. Elbette partiler kiminle ittifak kuracağını, aday çıkarıp çıkarmayacağını kendi yetkili kurullarında tartışarak karar verirler. Kim aday çıkardı, kim çıkarmadı, kim kimi destekliyor o partinin iç mekanizmalarının kararlarıdır. Ona da biz yorum yapmayız. Dilin sertleşmesiyle ilgili de biz sadece bu seçim döneminde değil uzun yıllardır bu konudan şikayetçiyiz. Biz bu seçimle ilgili 14 Mayıs'ta bir seçime gideceğiz savaşa değil. Dilin bu kadar sertleşmesi iyi bir şey değil. Biz bundan şikayetçiyiz. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyoruz. 14 Mayıs'ta kim seçilirse seçilsin bütün ülkenin Cumhurbaşkanı olacak. Sadece kendisine oy verenlerin değil, dolayısıyla herkesin dilini ona göre gözden geçirmesi, kontrol etmesi ve kırıcı üsluptan vazgeçmesi bizim tavsiyemiz ve önerimizdir. Biz dilimizi sertleştirmemeye azami derecede gayret sarf ettik. Diğer siyasi partilerden de bunu bekliyoruz" diye konuştu.

'EĞER HER KONUDA AYNI DÜŞÜNSEYDİK FARKLI FARKLI PARTİLERİN ÇATILARI ALTINDA SİYASET YAPMAZDIK'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamalarının sorulması üzerine Zekeriya Yapıcıoğlu, "Her partinin kendine ait bir parti programı vardır. Bu ittifak görüşmelerine başlamadan önce hatta seçime belki bir yıldan daha fazla bir zaman varken biz şunu söyledik. Dedi ki evet bugünkü sistem, siyasi partiler ittifaklarını zorluyor ama biz ne olursa olsun mutlaka biz bir ittifak içerisinde yer alacağız diye bir duruşumuz yok. Eğer biz kendimiz kalarak, kendi kimliğimizle, kendi programımızla bir ittifak içerisinde yer alabileceksek, böyle bir teklif gelirse bunu değerlendiririz dedik. Ve neticede de bu ittifakın içerisinde, diğer ittifakın içerisinde ki partiler için de aynı şeyi geçerli. Programları birbirinden çok farklı olan partiler vardır. Her parti bu ittifakların içerisinde kendi tüzel kişiliği şahsiyetini muhafaza ediyor. Partilerden birisi diğerine iltihak etmiyor, katılmıyor. Bizim parti programımızdaki her hususun başka bir siyasi parti tarafından olduğu gibi kabul edilmesi zaten beklenmemelidir. Eğer her konuda aynı düşünseydik farklı farklı partilerin çatıları altında siyaset yapmazdık" diye cevap verdi.

'LİSTELER AÇIKLANDIĞINDA GÖRECEKSİNİZ ADAY OLUP OLMADIĞIMI'

HÜDA PAR'ın mecliste kaç milletvekili ile temsil edileceğinin sorulması üzerine Yapıcıoğlu, "Bakacağız. Onu listeler açıklandığında göreceksiniz. Dediğim gibi yani biz şu kadar milletvekilliği vermezseniz biz bu işte yokuz ya da işte şuralardan şu kadar milletvekili olacak diye bir pazarlığa girmedik" dedi. Bir gazetecinin 'siz nereden aday olacaksınız' sorusuna ise, "Listeler açıklandığında göreceksiniz aday olup olmadığımı ya da olacaksa nereden olacağımı o zaman görürsünüz. Şimdiden ben onu söylemeyeyim. Bizim hedefimiz listeler ne şekilde oluşturulursa maksimum sayıya ulaşılabilir. Biz onu tespit etmeye ve onu uygulamaya çalışıyoruz" diye cevap verdi.