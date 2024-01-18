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HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu.

18.01.2024 - 13:43 |
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu

HSK Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.

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