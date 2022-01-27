GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemHSK, firari iş insanı ile fotoğrafı çıkan hakimi komisyon başkanlığı görevinden aldı
HaberlerGündem Haberleri HSK, firari iş insanı ile fotoğrafı çıkan hakimi komisyon başkanlığı görevinden aldı
ABONE OL

HSK, firari iş insanı ile fotoğrafı çıkan hakimi komisyon başkanlığı görevinden aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden aldı, olayla ilgili inceleme başlattı.

27.01.2022 - 18:04 | | DHA
HSK, firari iş insanı ile fotoğrafı çıkan hakimi komisyon başkanlığı görevinden aldı

İş insanı Galip Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesinde, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı hakim Kemal Alver'in de yer aldığı yönünde yapılan haberler üzerine HSK inceleme başlattı. Alınan bilgiye göre, HSK inceleme bitene kadar Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden aldı.

 

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Holokost kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Holokost kurbanlarını andı

Türk Hava Yolları'nda görev değişimi! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Türk Hava Yolları'nda görev değişimi! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Trafik bir anda felç oldu

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Trafik bir anda felç oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk Hava Yolları'nda görev değişimi! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Türk Hava Yolları'nda görev değişimi! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Sıradaki Haber
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Trafik bir anda felç oldu

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Trafik bir anda felç oldu

Sıradaki Haber
Ukrayna'da silahlı saldırı! Katliam yapan asker yakalandı

Ukrayna'da silahlı saldırı! Katliam yapan asker yakalandı

Sıradaki Haber
Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarında, nasıl sorgulanır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarında, nasıl sorgulanır?

Sıradaki Haber