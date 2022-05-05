Hrant Dink davasında yeni gelişme! İstinaf Mahkemesi kararını verdi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2021'de karara bağladığı 78 sanıklı davada, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, toplam 26 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezaları vermişti. 37 sanık beraat ederken, firari 13 sanığın dosyaları ayrılmıştı. Bazı sanıklar hakkında ise düşme kararı verilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlilerinin de bulunduğu davayla ilgili Dink ailesi ve bazı sanıkların yaptığı istinaf başvurularının incelemesini tamamladı. Mahkeme, sanıklara verilen mahkumiyet kararlarının yerinde ve hukuka uygun olduğu yönünde karar verdi. Aralarında Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün ve Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 11 sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

BAZI SUÇLARDAN YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Mahkeme, 10 sanık hakkında ise delillerin bir kez daha değerlendirilmesi amacıyla kamu davasının yeniden görülmesine karar verdi. 10 sanık arasında bulunan Ali Fuat Yılmazer hakkında 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek', sanık Ramazan Akyürek ise 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçları yönünden delillerin değerlendirilmesi için yeniden ele alınacak.

Sanıklar Ali Poyraz, Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Uçar, Ramazan Akyürek 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu yönünden davanın reddi kararına yönelik yapılan istinaf başvurularının, ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden reddine hükmedildi. Sanıklar Ahmet İlhan Güler, Ali Poyraz, Ali Fuat Yılmazer, Engin Dinç, Mehmet Uçar, Muhittin Zenit, Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Şükrü Yıldız hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve Yıldız hakkında ayrıca 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçundan verilen düşme kararının da usul ve yasaya uygun olduğuna karar verildi.

Sanıklar Ercan Demir, Birol Ustaoğlu, Eyüp Temel ve Mustafa Küçük hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', sanık Hamza Celepoğlu ise 'Kasten öldürme' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan beraat kararı verilmesi gerektiğine yönelik başvuruları esastan reddetti.

Mahkeme, Dink ailesi avukatlarınca bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının kaldırılmasına yönelik istinaf başvurularını da reddetti. Tarafların bu karara karşı itirazda bulunabilecekleri de kararda yer aldı. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu karara itiraz edeceklerini belirtti.