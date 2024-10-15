Hizbullah İHA'larla İsrail'e büyük hasar verdi! Savunma sistemi delik deşik oldu

Hizbullah'ın Pazar günü İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne yaptığı, dört askerin ölümüne, onlarcasının da yaralanmasına yol açan saldırı bu zamana dek, İsrail'e karşı düzenlenen en çok ölümlü İHA saldırısı oldu. Saldırıdaki kayıplar, İsrail'in çok pahalı hava savunma sisteminin İHA'ları durdurmakta ne kadar etkin olduğu konusunda yeni soru işaretleri yarattı.Hasar gören üssü ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yoan Gallan, gelecekteki İHA saldırılarını önleyebilecek çözümler bulunmak için "önemli çabalar" harcandığını söyledi.

İsrail medyası, Pazar günü büyük olasılıkla Ziyad 107 tipi iki İHA'nın Lübnan'dan gelip, Akdeniz üzerinden sınırı geçtiğini, birinin düşürüldüğünü birinin ise kaybedildiğini yazdı. Düştüğü varsayıldığı için sirenler çalıştırılmadı. Daha sonra da bir ordu üssündeki kantini vurdu.Ancak, İsrail'in kuzeyindeki güvenlik konusunda uzmanlaşan Alma Araştırma Entitüsü'nden Sarit Zehani, İHA'ların şans eseri geçtiğini düşünmüyor."

Planlıydı. Uzun süredir bunu yapmaya çalışıyorlardı" diyor.

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BBC'ye konuşan güvenlik uzmanları Demir Kubbe'nin Hizbullah'ın Güney Lübnan'dan fırlattığı roketleri engellediğini söylüyor, çünkü Hizbullah'ın fırlattığı roketler ilkel sistemler ve roketler atıldığı anda nereye gideceklerini hesaplamak ve engellemek mümkün. İHA'ları durdurmak ise daha zorlu bu savaşta İsrail'in karşılaştığı sorunlardan biri haline geldi.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'e göre İHA'lı saldırılar İsrail için büyük bir başağrısı haline gelmiş durumda ve Hizbullah'ın düzenlediği son ölümcül saldırı İsrail'in zayıflıklarını ortaya koyuyor.Uluslararası Güvenlik Uzmanı Daniel Sobelman CNN'e yaptığı açıklamada İsrail'in hava savunma sisteminin etkilyici olduğunu belirtti ve ekledi: "Ancak bu sistem roket ve füzelere karşı koymak için tasarlanmış ve geliştirilmiştir, her yerden fırlatılabilen, alçaktan ve yavaş uçbilen,hızla yön değiştirebilen insansız hava araçlarına karşı değil."

CNN'e göre İsrailli yetkililer başta hesaba katmadıkları İHA'ların İsrail için bir zayıflık olduğunu kabul etti ve bunun için çözüm arayışına girdi.

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