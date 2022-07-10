Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırılmıştı! Yeni haber geldi
Gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda bulunan Uluç'un entübe edildiği öğrenildi.
10.07.2022 - 17:56 |
Hıncal Uluç'tan yeni haber geldi. Yoğun bakıma alınan gazetecinin entübe edildiği öğrenildi.
Ural Aküzüm: Dualarınızı bekliyoruz
Galatasaray'ın eski yöneticisi Uram Aküzüm Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…" dedi.
Yoğun bakıma alınmıştı
Bir süre önce ayağı kırılan Hıncal Uluç, A Spor'daki programlarına yatağından katılmıştı. Son zamanlarda gıda almada sorun yaşayan Uluç, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.