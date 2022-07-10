GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemHıncal Uluç yoğun bakıma kaldırılmıştı! Yeni haber geldi
HaberlerGündem Haberleri Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırılmıştı! Yeni haber geldi
ABONE OL

Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırılmıştı! Yeni haber geldi

Gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda bulunan Uluç'un entübe edildiği öğrenildi.

10.07.2022 - 17:56 |
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırılmıştı! Yeni haber geldi

Hıncal Uluç'tan yeni haber geldi. Yoğun bakıma alınan gazetecinin entübe edildiği öğrenildi.

Ural Aküzüm: Dualarınızı bekliyoruz

Galatasaray'ın eski yöneticisi Uram Aküzüm Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…" dedi.

Yoğun bakıma alınmıştı

Bir süre önce ayağı kırılan Hıncal Uluç, A Spor'daki programlarına yatağından katılmıştı. Son zamanlarda gıda almada sorun yaşayan Uluç, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

GÜNCEL HABERLER

TBMM Başkanı Şentop: Tam istiklale sahip Türkiye mücadelesini veriyoruz

TBMM Başkanı Şentop: Tam istiklale sahip Türkiye mücadelesini veriyoruz

İşçi ve işveren milyonları ilgilendiren uyarı! Yüzde 50 zamlı ödeniyor! Haftalık ve günlük çalışma saatleri...

İşçi ve işveren milyonları ilgilendiren uyarı! Yüzde 50 zamlı ödeniyor! Haftalık ve günlük çalışma saatleri...

Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırılmıştı! Yeni haber geldi

Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırılmıştı! Yeni haber geldi