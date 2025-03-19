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Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı!

19.03.2025 - 17:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gıyasettin TETİK- (DHA)-

Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı!

Diyarbakır’da ilkokul öğretmeni Bayram Kaya, nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesi Ercan Demirkol İlkokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2'nci sınıf öğrencisinin teneffüste yediği şeker, nefes borusuna kaçtı.

Durumu fark eden kadın öğretmen, şekeri çıkaramayınca durumu bahçedeki ilkokul öğretmeni Bayram Kaya'ya söyledi. Kaya, Heimlich manevrası ile öğrenciyi kurtardı.

O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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