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HDP'li Semra Güzel için hazırlanan iddianame kabul edildi

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. HDP'li Güzel'in 15 yıla kadar hapsi istendi.

14.10.2022 - 11:23 |
HDP'li Semra Güzel için hazırlanan iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlığı kaldırılan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamede, Güzel’in PKK’nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı belirtilerek, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Kobani davasının da görüldüğü Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. HDP'li Güzel'in 15 yıla kadar hapsi istendi.

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