Hayrete düşüren üzüm! Kar altında yetişiyor, lezzetine doyun olmuyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu bugünlerde dalından koparılan kışlık üzüm, kış sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Türkiye ile Irak sınırında yer alan Şemdinli'nin Aktütün bölgesinde kar ve soğuk havaların hakim olmasına rağmen, bölgeye has "Kışlık Üzüm" salkımları yoğun bir mesai harcanarak toplanıyor. Hakkari ve çevresindeki diğer yerlerde üzüm hasadı erken biterken, Aktütün'de bu özel üzümler kış boyunca muhafaza ediliyor. Köy Muhtarı Cafer Gezer, bu kışlık üzümlerin sadece Aktütün bölgesine özgü olduğunu belirtti. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Muhtar Gezer ve köy sakinleri, kar altında kalan üzüm salkımlarını zorlu bir mesai ile topluyor. Toplanan üzümler daha sonra kasalara yerleştirilerek kışlık tüketim için evlere taşınıyor.

Üzümlerin kış boyunca hiç bozulmadan muhafaza edildiğini ifade eden Muhtar Cafer Gezer, bu geleneğin atalarından miras kaldığını vurguladı. Muhtar Cafer Gezer, "Lapa lapa kar yağışının ardından bugün kışlık üzümlerimizin hasadına başladık. Kar altında hepimiz birlikte yoğun bir mesai ile çıkarttık. Verimi bu sene çok güzel, çok iyi. Bu üzüm soğuklara dayanaklı bir üzümdür. Atalarımızdan gelen bir gelenektir. Eskiden meşe ağaçlarının içinde muhafaza ederlerdi. Biz de bu sefer daha farklı şekilde, onlara demirden asmalar yaparak kurumasını sağladık. 10 senedir koruyoruz, hiçbir şekilde bozulmuyor. Kar altında kaldıktan sonra kasalara bırakıp eve taşıyoruz. Bununla beraber çevredekilere de ikramda bulunuyoruz. Bu da bizim kışlık üzümler, yiyen bir daha yiyor" ifadelerini kullandı.

Aktütün'ün "Kışlık Üzümü", zorlu kış şartlarına meydan okuyan lezzetiyle bölgenin önemli bir geleneği olarak dikkat çekiyor.

