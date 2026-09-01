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Hayrabolu'da ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

01.09.2026 - 15:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hayrabolu'da ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı. İlçe genelinde yaklaşık 344 bin dönüm alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat sezonuna girildi.

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İlçede geniş bir ekim alanına sahip olan ayçiçeğinde üreticiler, sezonun ilk ürünlerini tarlalardan toplamaya başladı. Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, ilçe genelinde yaklaşık 344 bin dönüm alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Hayrabolu'nun tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Evin, ayçiçeğinin bölge ekonomisi açısından da önemli ürünlerden biri olduğunu söyledi. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticilerin tarlalarda yoğun bir çalışma içerisine girdiğini belirten Evin, tüm çiftçilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

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