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Gündemİstanbul’da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni Esenyurt'ta bulundu
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İstanbul’da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni Esenyurt'ta bulundu

01.09.2026 - 14:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)-

İstanbul'da 2022 yılında tedavi amaçlı getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım’ın (17) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden F.D.’nin 2024 yılında başka bir cinayet nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Zeynep Yıldırım’ın cesedi Esenyurt'ta bulundu.

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1İstanbul’da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni Esenyurt'ta bulundu

İstanbul’da 12 Eylül 2022 tarihinde tedavi amaçlı getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Yıldırım’ın bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Yıldırım’ın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, genç kızın son olarak F.D. isimli kişiyle görüştüğünü ve telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt’ta F.D.’nin evinden geldiğini belirledi.

2İstanbul’da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni Esenyurt'ta bulundu

BAŞKA BİR CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞ


Polis ekiplerinin çalışmasında F.D.’nin, 2024 yılında başka bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanarak cezaevine gönderildiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, Zeynep Yıldırım’ın 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında öldürüldüğünü değerlendirdi.

3İstanbul’da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni Esenyurt'ta bulundu

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI


Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda olayla bağlantılı 6 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin yakalanması için 1 Eylül 2026’da İstanbul ve Sinop’ta tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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4İstanbul’da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni Esenyurt'ta bulundu

CESEDİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI


Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ndeki işlemleri sürerken, polis ekiplerinin Zeynep Yıldırım’ın cesedinin bulunması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

5İstanbul’da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni Esenyurt'ta bulundu