Gündem Hava durumu nasıl olacak? Fırtına var mı? Yağmur var mı? Meteoroloji hava durumunu açıkladı mı? Hangi gün fırtına çıkacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı?