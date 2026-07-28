Hava durumu nasıl olacak? Fırtına var mı? Yağmur var mı? Meteoroloji hava durumunu açıkladı mı? Hangi gün fırtına çıkacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı?
28.07.2026 - 17:27Güncellenme Tarihi:
Hava durumu nasıl olacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hava durumu nasıl olacak? Fırtına var mı? Yağmur var mı? Meteoroloji hava durumunu açıkladı mı? Hangi gün fırtına çıkacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte yanıtı...
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