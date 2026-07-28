Kavurucu sıcaklarda bir kaşığı serinletmeye yetiyor! Adeta yazı kışa çeviriyor

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"Kar helvası adeta yazımızı kışa çeviriyor"



Kar helvasını daha çok karadut olarak tercih ettiğini ifade eden vatandaşlardan Sidar Gökdemir ise "Aydın'ımızın geleneksel lezzeti kar helvası. Vişneli ve karadutlu oluyor. Ben karadutluyu daha çok seviyorum, onu tercih ediyorum.