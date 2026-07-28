Didim'de zeytin üreticilerine kritik uyarı! Zeytin sineği tehlikesi için mücadele çağrısı

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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki zeytinliklerde gerçekleştirilen monitör tuzak kontrolleri ve sayımların ardından zeytin sineği riskinin arttığı belirtildi. Özellikle sulama yapılan bahçelerde zeytin meyvelerinin sinek zararına açık hale geldiğine dikkat çekildi.