Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, 6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği yıkılan binalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar sürdürülüyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yapımı 2013 yılında tamamlanan ve depremde yıkılması sonucu Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun da yaşamını yitirenler arasında yer alan yaklaşık bin kişinin hayatının kaybettiği Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir'de gözaltına alınan Çinçinoğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Rönesans Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ise 11 Şubat'ta yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanmıştı.