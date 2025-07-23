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Hatay'da silajlık mısır hasadı başladı

23.07.2025 - 20:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay'da silajlık mısır hasadı başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde silajlık mısırın hasadına başlandı.

Arsuz ilçesinde toplam 7 bin 500 dekar alanda mısır üretimi yapılırken, bunun 6 bin 700 dekarı silajlık, 800 dekarı ise danelik mısırdan oluşuyor.

2025 yılı verilerine göre, üreticilerin 45 bin ton silajlık mısır ve bin ton danelik mısır elde etmesi öngörülüyor.

Akçalı Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine katılan Kaymakam Fatih Eroğlu, üreticilerle sohbet ederek bol ve bereketli kazançlar diledi.

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