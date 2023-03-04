Hatay'da şebeke suyu kullanılamıyor, temiz su ihtiyacı var

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuşan bir depremzede, "Öncelikle su, su istiyoruz. Minder istiyoruz, yastık istiyoruz ama en öncesi su. Çünkü susuz hiçbir şey olmuyor. Herkes de gördüğünüz gibi toplanmış. Herkes su feryadında" ifadelerini kullandı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuşan bir depremzede, "Öncelikle su, su istiyoruz. Minder istiyoruz, yastık istiyoruz ama en öncesi su. Çünkü susuz hiçbir şey olmuyor. Herkes de gördüğünüz gibi toplanmış. Herkes su feryadında" ifadelerini kullandı.

Hatay'daki son durumu CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk şu şekilde aktardı:

"Depremzedelerin istekleri var, ihtiyaçları var. Önemli. Şebeke suyunda sorun var, hala inceleme yapılıyor. O inceleme devam edene kadar asla şebeke suyu kullanılmaması konusunda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Bir yandan şöyle bir eksik var. Hazır sular geliyordu buraya ama hazır sular azaldı. Depremzedelerin özellikle temiz hazır suya ihtiyacı var. Bölgeye yardım ve destek gerekiyor. Desteklerin kesilmemesi gerekiyor. İlk etapta TIR'larla kamyonlarla yardımlar geliyordu, fazla fazla. Yine geliyor, gelmiyor değil. Ama sanki bunda bir azalma var gibi. Buraların unutulmaması gerekiyor. Depremzedeler çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Deprem bölgelerinde ilk temel ihtiyaç su. Su eksiği var, su sıkıntısı var. Hazır temiz suyun gelmesi lazım.

Şu an Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çadır kentteyiz. Önce gözlemlerimi anlatayım. Çokça su lazım, mobil tuvalet banyo hala bu konuda eksik var. Lavaboların tuvaletlerin temizlenmesi gerekiyor. Bölgeye her yaş grubu için iç çamaşırı gerekiyor. Terlik-ayakkabı gerekiyor. Özellikle çocukların ayakkabı terlik sorunu var. Çocukların meyve süte ihtiyacı var. Daha çok Yemek stantlarının artması gerekiyor. Yemekler de uzun kuyruklar oluşuyor.

"HERKES SU FERYADINDA"

Fulya Öztürk'e konuşan bir Depremzede, "Hemen hemen 1 aydır sıkıntımız var. Yıkık evlerimiz var, yıkılacak hasarlı evlerimiz var. Kimse kendi keyfinden burada kalmıyor. Her şeye ihtiyacımız var. Özellikle su. Suyu 5'er litre alıyoruz kendi cebimizden öyle geçinebiliyoruz. Öncelikle su, su istiyoruz. Minder istiyoruz, yastık istiyoruz ama en öncesi su. Çünkü susuz hiçbir şey olmuyor. Herkes de gördüğünüz gibi toplanmış. Herkes su feryadında. Ne banyo yapabiliyoruz, afadersiniz lavabolara gidip bakın pislik içinde virüs kapıyoruz. Kimse giremiyor, çocuklu anneler giremiyor. Herkes bayan olsun erkek olsun hiç kimse giremiyor. Su yok. Hijyen sıfır." dedi.