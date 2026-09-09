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Hatay'da sahilde çekirdek keyfinin bedeli 8 bin 687 TL

09.09.2026 - 09:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay'da sahilde çekirdek keyfinin bedeli 8 bin 687 TL

Hatay’da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8 bin 687 TL para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan "sanat eseri", farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.

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İskenderun Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde sahilde dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Vatandaşların çevreye attığı çeşitli atıklardan oluşan alan "sanat eseri" göndermesi, 7 gün boyunca sahilde sergilendi.
7 günlük serginin sona ermesinin ardından söz konusu alan, belediye ekipleri tarafından bugün itibarıyla temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

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"Uyarılarımız burada bitmiyor"

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, gerçekleştirilen çalışmanın çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı taşıdığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Hatayda sahilde çekirdek keyfinin bedeli 8 bin 687 TL

Başkan Dönmez, kent genelinde yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen vatandaşlara ilgili mevzuat kapsamında 8 bin 687 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, çevre temizliği konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

İskenderun’un ortak yaşam alanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Başkan Dönmez, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, "İskenderun hepimizin. Çöpünü çöpe at, şehrine değer kat" mesajını verdi.

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