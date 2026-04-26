Hatay’da konteyner alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi.