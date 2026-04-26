GündemBolu Gerede’de vahşet: Anne 2 aylık bebeğini öldürdü
HaberlerGündem Haberleri Bolu Gerede’de vahşet: Anne 2 aylık bebeğini öldürdü

Bolu Gerede’de vahşet: Anne 2 aylık bebeğini öldürdü

26.04.2026 - 00:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu Gerede’de vahşet: Anne 2 aylık bebeğini öldürdü

Bolu’nun Gerede ilçesinde bir kadın 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü. Cinayet sonrası kayıplara karışan anne, Yeniçağa ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi’ndeki bir evde S.C. isimli kadın, henüz 2 aylık olan bebeğinin boğazını kesti. Bebeğini kanlar içinde bırakan S.C., hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

İLGİLİ HABER

Dolandırıcılık şebekesi çökertildi 100 milyonluk para trafiği ortaya çıktı
Dolandırıcılık şebekesi çökertildi 100 milyonluk para trafiği ortaya çıktı

Kaçan anne komşu ilçede yakalandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın faili olan anne S.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABER

Kahreden olay! Gelin ve damat ölü bulundu: Düğün evi taziye evine döndü
Kahreden olay! Gelin ve damat ölü bulundu: Düğün evi taziye evine döndü

Motosiklet, duraktaki otobüse çarptı; 2 kişi yaralandı
Motosiklet, duraktaki otobüse çarptı; 2 kişi yaralandı

Bolu Gerede’de vahşet: Anne 2 aylık bebeğini öldürdü
Bolu Gerede’de vahşet: Anne 2 aylık bebeğini öldürdü

Gelibolu Yarımadası'nda tarihi destan! Mustafa Kemal Atatürk, 57'nci Alay'a iki kez ölme emri vermiş
Gelibolu Yarımadası'nda tarihi destan! Mustafa Kemal Atatürk, 57'nci Alay'a iki kez ölme emri vermiş