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GündemDüzce’de o köylerde yaşayanlara müjde: Yıllardır beklenen çalışma için ekipler sahaya indi!
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Düzce’de o köylerde yaşayanlara müjde: Yıllardır beklenen çalışma için ekipler sahaya indi!

13.06.2026 - 15:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce genelinde kırsal bölgelerdeki ulaşım ağını daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşturmak amacıyla Düzce İl Özel İdaresi tarafından başlatılan altyapı hamlesi aralıksız devam ediyor. Merkez ilçeye bağlı Duraklar köyü ile Kaynaşlı ilçesinin can damarı olan Altunköy ve Yeniyurt köyleri arasındaki bağlantı yollarında asfalt yama ve sathi kaplama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yürütülen yoğun mesaiyle birlikte köyler arası ulaşımın maksimum güvenliğe ulaştırılması hedefleniyor.

1Düzce’de o köylerde yaşayanlara müjde: Yıllardır beklenen çalışma için ekipler sahaya indi!

Düzce merkeze bağlı Duraklar köyü ve Kaynaşlı ilçesi Altunköy ve Yeniyurt köyleri arasındaki bağlantı yolunda ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan asfalt yama sati kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

2Düzce’de o köylerde yaşayanlara müjde: Yıllardır beklenen çalışma için ekipler sahaya indi!

Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü'nde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor.

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3Düzce’de o köylerde yaşayanlara müjde: Yıllardır beklenen çalışma için ekipler sahaya indi!

Kaynaşlı ilçesine bağlı Altunköy ve Yeniyurt köyleri bağlantı yolunda sathi kaplama altyapı çalışmaları yapıldı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla altyapı düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.