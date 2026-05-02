Hatay’da eve giren yılanı itfaiye yakaladı
02.05.2026 - 01:48Güncellenme Tarihi:
Hatay’da eve girerek vatandaşları tedirgin eden yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Hava sıcaklığının etkisini hissettirmeye başlamasıyla yılanlarda uyanmaya başladılar. Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde evlerine yılan giren vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istediler. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, eve giren yılanı özel aparatla yakaladı. Yakalanan yılan, zarar verilmeden doğal yaşam alanına bırakıldı.