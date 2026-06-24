Siirt'te bıçaklı kavga kanlı sona erdi

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Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.S. (16) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Yaralının yakınlarının hastaneye gelmesiyle birlikte kısa süreli gerginlik yaşandı. Ailenin sinir krizi geçirdiği öğrenilirken, polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.