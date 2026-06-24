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Nusaybin'de üç ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

24.06.2026 - 00:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MARDİN (İHA)

Nusaybin'de üç ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde farklı noktalarda çıkan anız ve kuru ot yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, Durakbaşı Mahallesi'nde anız ve Yenişehir Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesi sonucu yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda bazı alanlar zarar görürken, bölgelerde soğutma çalışmaları yapıldı.

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