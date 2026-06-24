GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRize'de meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Rize'de meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Rize'de meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

24.06.2026 - 00:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

Rize'de meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi. Rize'den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Kütahya'da okulda dağıtılan tavuklu pilav sonrası 84’ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı
Kütahya'da okulda dağıtılan tavuklu pilav sonrası 84’ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı

İLGİLİ HABER

Pikap bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada 2 kişi yaralandı.
Pikap bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Güncel Haberler

Nusaybin'de üç ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü
#Gündem

Nusaybin'de üç ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Rize'de meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti
#Gündem

Rize'de meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Pikap bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada 2 kişi yaralandı.
#Gündem

Pikap bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada 2 kişi yaralandı.