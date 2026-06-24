Rize'de meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti
24.06.2026 - 00:09Güncellenme Tarihi:
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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Edinilen ilk bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi. Rize'den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.