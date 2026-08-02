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Kağıthane'de binanın çöken duvarı 12 adet sıfır kilometre araçta hasar oluşturdu

02.08.2026 - 11:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) –

Kağıthane'de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

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1Kağıthane'de binanın çöken duvarı 12 adet sıfır kilometre araçta hasar oluşturdu

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.

2Kağıthane'de binanın çöken duvarı 12 adet sıfır kilometre araçta hasar oluşturdu

Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu.

3Kağıthane'de binanın çöken duvarı 12 adet sıfır kilometre araçta hasar oluşturdu

Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti.

4Kağıthane'de binanın çöken duvarı 12 adet sıfır kilometre araçta hasar oluşturdu

Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.