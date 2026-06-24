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Cizre’de seyir halinde tır alevlere teslim oldu

24.06.2026 - 01:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞIRNAK (İHA)

Cizre’de seyir halinde tır alevlere teslim oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seyir halindeki bir tır, motor kısmından yükselen alevlere teslim oldu. Cadde ortasında adeta alev topuna dönen tırdan geriye demir yığını kaldı.

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Olay, Cizre ilçesi İdil Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Nusaybin Caddesi yönüne doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 47 ACC 400 plakalı tır, Kuştepe Mahallesi Okullar Bölgesi mevkiine geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, hemen kendini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çekiciyi sararken, tır cadde ortasında cayır cayır yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine hızla intikal eden Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alev yanan tıra müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırın çekici kısmı tamamen yanarak demir yığınına döndü.

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Yangın nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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