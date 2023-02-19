Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından on binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda arama- kurtarma çalışmaları, yerini enkaz kaldırma çalışmasına bıraktı. Hasarlı bazı binalar için ise yıkım çalışmaları başlatıldı.





Hatay Valiliği dün yaptığı açıklamada bugün kent genelinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda 19 Şubat 2023 Pazar günü itibarıyla enkaz kaldırma çalışması yapılmaya başlanacaktır. Aşağıdaki ekli listede belirtilen adreslerde bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır."





Valilikten yapılan açıklamanın ardından kentte iş makinesi ve kamyon hareketliliği başladı. Depremde yıkılan ve yıkılması planlanan binaların enkazlarını kaldırma çalışmaları başladı. Yapılan çalışmalar ve enkaz kaldırma süreci dron ile görüntülendi.